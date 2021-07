‘తిమ్మరుసు’ మూవీ ట్రైలర్ విడుదల చేసిన తారక్..

యువ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన తాజా చిత్రం ‘తిమ్మరుసు’. ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను సోమవారం యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా విడుదల చేసి చిత్రయూనిట్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సినిమాలో లాయర్ పాత్రలో నటిస్తున్న సత్యదేవ్ సరసన ప్రియాంక జువాల్కర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో థీయేటర్స్ ఓపెన్ చేయడంతో ఈ నెల 30వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్ తెలిపింది.

Thank you for all the love and support @tarak9999 anna ❤

Here it is… our #Thimmarusu Trailer. Do watch in theaters from July 30th. #ThimmarusuTrailer#ThimmarusuOnJuly30thhttps://t.co/Jmm8cG418z pic.twitter.com/u0KTXlTs18

