అమరావతి: విశాఖపట్నంలో పోలీసు అధికారి పేరుతో అనకాపల్లి యువకుడికి బెదిరింపులు ఎదురయ్యాయి. ఫేస్ బుక్ ఫోటోలో జుట్టు ఎక్కువగా ఉందంటూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి యువకుడికి ఫోన్ చేశాడు. వెంటనే గుండు చేయించుకోకపోతే కేసు పెడతానని బెదిరించాడు. అది నిజమని నమ్మిన యువకుడు గుండు చేయించుకున్నాడు. నిందితుడిని సంగారెడ్డి జిల్లా సెర్లాపురి గ్రామస్తుడు పండరిగా పోలీసులు గుర్తించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో అనకాపల్లి పోలీసులు పండరిని అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నారు.

Threats in name of police on Facebook