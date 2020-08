అమెరికాలో పోలీస్ కాల్పులు.. ఇద్దరు మృతి

కెనోషా: అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్ రాష్ట్రం కెనోషాలో నిరసన తెలుపుతున్న నల్లజాతీయులపై పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు మృతి చెందగా, ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మంగళవారం రాత్రి 11:45 సమయంలో ఈ కాల్పుల ఘటన జరిగింది. కెనోషాలో ఆదివారం రాత్రి నుంచి నల్లజాతీయులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆదివారం సాయంత్రం జాకోబ్ బ్లేక్(29) అనే నల్లజాతీయుడిపై పోలీసులు జరిపిన కాల్పులకు నిరసనగా ఈ ఆందోళనలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఏడాది మే చివరి వారంలో మిన్నెసోట రాష్ట్రంలో జార్జిఫ్లాయిడ్ అనే నల్లజాతీయుడిపై అమానుష దాడితో మొదలైన ఆందోళనలు సద్దుమణిగాయనుకున్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జాతి వివక్షను ప్రశ్నిస్తూ నల్లజాతీయులు మరోసారి ఆందోళన బాట పట్టారు.

Two killed after police shot in US