ఓటిటిలో ‘వకీల్ సాబ్’

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ‘వకీల్ సాబ్’ చిత్రయూనిట్ సర్ ప్రైజ్ న్యూస్ అందించింది. ఏప్రిల్ 30న వకీల్ సాబ్ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించారు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా థియేటర్స్ కు వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో వకీల్ సాబ్ మూవీ ఓటిటిలో విడుదలవుతుండడంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు నిర్మించిన వకీల్ సాబ్ సినిమా ఏప్రిల్ 9న విడుదలై పాజిటివ్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా కాలంలోనూ ఈ సినిమా 85 కోట్లకు పైగా షేర్ వసూలు చేసింది.

In the hall of justice, he will turn black to white.

New trailer out now!

Meet #VakeelSaabOnPrime on April 30. @PawanKalyan #SriramVenu @shrutihaasan @i_nivethathomas @yoursanjali @AnanyaNagalla @SVC_official @MusicThaman @bayviewprojoffl @BoneyKapoor pic.twitter.com/uz0tjoYHAR

