కొత్త ప్రతిపాదన ముందుకు తెచ్చిన షేన్ వార్న్..

సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్ గ్రేట్ షేన్ వార్న్ కొత్త ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చాడు. ట్వంటీ20 ఫార్మాట్‌లో ఓ బౌలర్‌కి ఐదు ఓవర్ల చొప్పున బౌలింగ్ చేసే అవకాశం కల్పించాలని సూచించాడు. ఇది బౌలర్లకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందన్నాడు. కనీసం ఒక్క బౌలర్‌కైనా ఐదు ఓవర్లు వేసే అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ ఐపిఎల్ నుంచే దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టాలని కోరాడు. బ్యాట్స్‌మెన్‌లతో పోల్చితే టి20 ఫార్మాట్‌లో బౌలర్లకు చాలా క్లిష్టమన్నాడు. పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయడం అందరికి సాధ్యం కాదన్నాడు. అయితే పొదుపుగా చేసే బౌలర్‌కు కనీసం ఐదు ఓవర్ల పాటు బౌలింగ్ చేసే అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందన్నాడు. తన ప్రతిపాదనను వార్న్ ఇటు బిసిసిఐ, అటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు.

Allow main bowler to put in 5 Overs says Shane Warne