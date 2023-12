రాజస్థాన్ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా భజన్ లాల్ శర్మ ప్రమాణ స్వీకారం

- Advertisement -

రాజస్థాన్ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి)కి చెందిన భజన్ లాల్ శర్మ శుక్రవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. జైపూర్‌లోని రామ్‌నివాస్ బాగ్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్ కల్‌రాజ్ మిశ్రా తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణం చేయించారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు దియా కుమారి, ప్రేమ్ చంద్ బైర్వా ఆయన డిప్యూటీలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, నితీన్ గడ్కరీ, జేపీ నడ్డా, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు హాజరయ్యారు. పార్టీ కేంద్ర పరిశీలకులు సరోజ్‌ పాండే, వినోద్‌ తావ్డే సమక్షంలో మంగళవారం జరిగిన బీజేపీ శాసనసభా పక్ష సమావేశంలో భజన్‌లాల్‌ శర్మను ముఖ్యమంత్రిగా నియమించారు. సంగనేర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి జరిగిన ఎన్నికల్లో భజన్ లాల్ శర్మ 48,000 ఓట్ల ఆధిక్యతతో విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పుష్పేంద్ర భరద్వాజ్‌పై 97,081 ఓట్లు రాగా, ఆయనకు 1,45,162 ఓట్లు వచ్చాయి.

