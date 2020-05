అలనాటి హీరోయిన్స్ మరోసారి చిరు డ్యాన్స్.. (వీడియో)

హైదరాబాద్: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్టర్ లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి తరచూ ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింట్ పోస్ట్ పెడుతూ అభిమానులకు వినోదాన్ని అందిస్తున్నాడు. తాజాగా చిరంజీవి ఓ వీడియోను తన ట్వీట్టర్ ద్వారా షేర్ చేశారు. గతేడాది 80ల నాటి యాక్టర్స్ అంతా కలిసిన పార్టీ చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్స్ సుహాసిని, రాధ, ఖుష్బూ, జయప్రదలతో కలిసి డాన్స్ చేసిన వీడియోను చిరు అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇందులో చిరు అలనాటి హీరోయిన్స్ తో కలిసి చేసిన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ అబిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కాగా, 80లలో హీరో, హీరోయిన్లుగా రాణించిన వారందరూ ప్రతి యేడాది ఒకచోట కలుసుకుంటున్నారు.

Fun is meeting friends. Fun is a little dance.

As promised, here is the throwback dance video #80sClub #10thReunion @hasinimani @khushsundar @JSKapoor1234 @ActressRadha @realradikaa#LissyPriyadarshan pic.twitter.com/c4fiHnDMRh

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 3, 2020