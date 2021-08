మెగాస్టార్ చిరంజీవి 154వ చిత్రం బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందనుంది. సముద్రం బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఆదివారం చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ సినిమాకు సంబంధించి పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో చిరంజీవి మాస్ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారు. పోస్టర్‌ను గమనిస్తే.. తలకు రెడ్ టవల్ చుట్టుకుని, బీడి కాలుస్తూ, లుంగీ కట్టుకుని నిల్చున్న చిరంజీవి లుక్ ఊరమాస్‌గా అనిపిస్తుంది. చేతిలో లంగరు పట్టుకుని బోటుపై చిరంజీవి స్టైల్‌గా ఉన్నాడు. ఈ లుక్ చూస్తుంటే చిరంజీవి ముఠామేస్త్రీ, ఘరానా మొగుడు, రౌడీ అల్లుడు చిత్రాల్లోని వింటేజ్ లుక్ గుర్తుకు వస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో భారీ బడ్జెట్‌తో గ్రాండియర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందించనున్నారు. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. నవీన్ ఎర్నేని, వై.రవి శంకర్ నిర్మించనున్న ఈ చిత్రానికి జి.కె.మోహన్ కో ప్రొడ్యూసర్.

