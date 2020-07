డెహ్రాడూన్: ఉత్త‌రాఖండ్‌లో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లాలో నదులు, కాలువలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. అక్కడి పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి వెళ్లిన ధర్చులా కాంగ్రెస్ ఎంఎల్ఎ హరీష్ ధామి కాలువ దాటుతుండగా కాలు జారి పడ్డారు. దీంతో తక్షణమే అప్రమత్తమైన పార్టీ కార్యకర్తలు అతన్ని రక్షించారు. ఈ సంఘటన పితోరాగ్రాఫ్ జిల్లాలోని ధ‌ర్చులా ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. వ‌ర్షాల‌తో బాధ‌ప‌డుతున్న లుమ్తి, మోరికా గ్రామాల్లోని ప్ర‌జ‌ల‌ బాగోగుల‌ను తెలుసుకునేందుకు ఎంఎల్ఎ ప‌ర్య‌టించారు. మార్గ‌మ‌ధ్యంలో ఓ న‌ది దాటుటుండ‌గా నీటి ప్ర‌వాహం పెరిగిపోయింది. దీంతో కాలుజారి ఆయ‌న అందులో ప‌డ్డారు.

#WATCH Uttarakhand: Congress MLA Harish Dhami had a narrow escape after he slipped while crossing a flooded rivulet in Dharchula area of Pithoragarh. He was rescued by party workers & supporters accompanying him. (30.07.2020) pic.twitter.com/9pZDHSd30T

— ANI (@ANI) July 31, 2020