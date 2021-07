బెంగళూరు: కర్ణాటక పిసిసి అధ్యక్షుడు డికె శివకుమార్‌, పార్టీ కార్యకర్త చెంప చెళ్ళుమనిపించాడు. మాండ్యాలో శుక్రవారం ఈ ఘటన జరిగింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మాజీ మంత్రి, పార్టీ సీనియర్ నేత మద్దెగౌడను డికె శివకుమార్‌ పరామర్శించడానికి వెళ్లిన సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పక్కన నడుస్తున్న ఒక కార్యకర్త ఆయన భుజంపై చేయి వేసేందుకు ప్రయత్రించాడు. దీనిని అడ్డుకున్న శివకుమార్‌ అందరూ చూస్తుండగా అతడి చెంపపై కొట్టారు. ‘ఏమిటీ ఈ పద్ధతి. నీకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చా. అయితే ఇలా చేయమని కాదు’ అని ఆ కార్యకర్తపై మండిపడ్డారు. కాగా, ఈ ఘటనపై కర్ణాటకలోకి అధికార బిజెపి నేతలు విమర్శలు చేశారు. కార్యకర్తలంటే డికె శివకుమార్‌కు చాలా చులకన అని విమర్శించారు బిజెపి నేతలు.

#Congress leader DK Shivakumar loses cool, slaps party worker who tried to put hand over his shoulder —-कैमरे के सामने भी कांग्रेसियों को सब्र नही होता है , तो क्या होगा इनका भगवान ही जाने 🤔🤔🤦🤦🤦‍♂️ pic.twitter.com/vREOWsD65y

