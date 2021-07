ముంబైలో కుండపోత వర్షం..

ముంబై: నవీముంబైలో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప‌లు ప్రాంతాల్లో వరదనీరు రోడ్లపైకి చేరుకోవడంతో వాహనాదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలైతే చరువులను తలపిస్తున్నారు. మెరైన్‌ డ్రైవ్ ఏరియాలో స‌ముద్ర తీరం అల్ల‌క‌ల్లోలంగా మారింది. ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం ఏకధాటిగా కురుస్తుండడంతో భారత వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ముంబైలో బుధవారం కూడా భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తాయ‌ని ఐఎండి తెలిపింది.

#WATCH | Rain continues in parts of Mumbai. Visuals from Marine Drive #Maharashtra pic.twitter.com/4GyGlu22uG

#WATCH | Several parts of Mumbai face waterlogging as the region continues to receive rainfall. Visuals from Chembur. pic.twitter.com/HiCH9bUjxR

