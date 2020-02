అమ్మాయిని నగ్నంగా ఊరేగించి… టిక్ టాక్ లో ఆప్ లోడ్ చేస్తే…

జైపూర్: అమ్మాయిని నగ్నంగా ఊరేగించి టిక్ టాక్ లో పెట్టిన అబ్బాయిని ఆమె తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా కొట్టి ఆ మైనర్ ను కూడా నగ్నంగా ఊరేగించిన సంఘటన రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ లో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… కొందరు మైనర్లు అమ్మాయితో ఓ అబ్బాయి కలిసి ఉన్న రోమాంటిక్ దృశ్యాలతో పాటు అమ్మాయిని నగ్నంగా ఊరేగించిన వీడియోలను టిక్ టాక్ ఆప్ లోడ్ చేసి అనంతరం సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అమ్మాయి సోదరుడు ఆ వీడియోలను చూసి ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టారు. అమ్మాయి తండ్రి అబ్బాయిని తీవ్రంగా కొట్టి నగ్నంగా ఊరేగించాడు. అనంతరం ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. వెంటనే ఈ ఘటనపై అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కూడా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో అబ్బాయిపై ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అబ్బాయిపై పోస్కో, ఎస్ సి, ఎస్ టి యాక్ట్ ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. రెండు కుటుంబాల సభ్యులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.

Jaipur youth paraded naked for making Tiktok Videos,nraged by the video, the girl’s brother first hit her and then her father beat up boy before parading