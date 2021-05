హైదరాబాద్: యంగ్ టైగ‌ర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళీ అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇవ్వనున్నాడు. గురువారం మే20న తారక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జక్కన్న రేపు ఉద‌యం 10 గంట‌ల‌కు ఫ్యాన్స్ కు బ‌ర్త్‌డే గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మేక‌ర్స్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు. దీంతో అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. గతేడాది తారక్ పుట్టిన రోజున విడుదల చేసిన టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ‘ఆర్ఆర్ఆర్’లో తారక్ కొమరం భీమ్ గా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.కాగా, దసరా కానుకగా విడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీ కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మరోసారి వాయిదా పడింది.

Jr NTR New poster to release on his birthday May 20