దుబాయి: రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ కార్తీక్ త్యాగి అద్భుత బౌలింగ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆఖరి ఓవర్‌ను అద్భుత బౌలింగ్ చేసి రాజస్థాన్‌కు సంచలన విజయం అందించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక త్యాగి చిరస్మరణీయ బౌలింగ్ ప్రదర్శనను పలువురు కొనియాడుతున్నారు. ఒకవైపు అభిమానులు మరోవైపు సహచర క్రికెటర్లు సయితం త్యాగి బౌలింగ్ చేసిన తీరుపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తీవ్ర ఒత్తిడిలోనూ కార్తీక్ ఇలాంటి బౌలింగ్ కనబరచడం తమను ఎంతో ఆకట్టుకుందని స్టార్ బౌలర్లు బుమ్రా, డేల్ స్టెయిన్ తదితరులు పేర్కొన్నారు. చివరి ఓవర్‌లో ఏ బౌలర్‌కైనా ఇలాంటి ప్రదర్శన చేయడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న అంశమని మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్‌లు కపిల్‌దేవ్, వెంకటేశ్ తదితరులు అభిప్రాయపడ్డారు. బ్యాట్స్‌మెన్‌లు ఆధిపత్యం చెలాయించే ఐపిఎల్‌లో ఆఖరి ఓవర్లలో పరుగులను ఆపడం ఎంతటి పెద్ద బౌలర్‌కైనా చాలా కష్టమని వారు పేర్కొన్నారు. కానీ కార్తీక్ మాత్రం ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా బౌలింగ్ చేసి తన జట్టుకు చారిత్రక విజయం అందించడాన్ని వారు ప్రశంసించారు. మరోవైపు అభిమానులు కూడా కార్తీక్‌ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.

WHAT. A. WIN!

Simply stunning how @rajasthanroyals have pulled off a two-run victory from the jaws of defeat.

— IndianPremierLeague (@IPL) September 21, 2021