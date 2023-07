- Advertisement -

కొట్టారక్కర : కేరళ విద్యాశాఖ మంత్రి వి శివన్‌కుట్టి కాన్వాయ్‌లోని పైలట్ వాహనం కొట్టారక్కర పులమన్ జంక్షన్ వద్ద అంబులెన్స్‌ను ఢీకొట్టింది. ఢీకొనడంతో అంబులెన్స్‌లో తరలిస్తున్న రోగి సహా ముగ్గురు వ్యక్తులకు గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన మొత్తాన్ని నిఘా కెమెరాల్లో బంధించగా, వీడియో ఫుటేజీ తాజాగా బయటకు వచ్చింది. పైలట్ వాహనం వేరొక దిశ నుండి అధిక వేగంతో వస్తున్నట్లు క్లిప్‌లు వర్ణిస్తాయి. చివరికి అంబులెన్స్‌ను ఢీకొట్టి, అది బోల్తా పడేలా చేస్తుంది. అదనంగా, వాహనం మోటార్‌సైకిల్‌ను ఢీకొట్టింది, ఫలితంగా అది పడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ మోటార్‌సైకిల్‌పై ఉన్న వ్యక్తులు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. ఈ ఘటన ఆందోళనలు రేకెత్తించి, ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని పలువురు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Kerala Education Minister V Sivan Kutty’s pilot vehicle crashed against an ambulance near Kottarakara in Kollam district. 3 were injured in this accident. pic.twitter.com/l3ROkGd2sn

— Bharat । भारत । ਭਾਰਤ (@RealBharatB) July 13, 2023