లక్నో లక్ష్యం 237

Prabhsimran Singh, 91 Runs fiery innings in just 48 balls with 7 Sixes🔥🔥🔥#riyanparag#TATAIPL #TATAIPL2025 #IPL #PBKSvLSG #LSGvsPBKS #PBKSvLSG #LSGvPBKS#prabhsimransingh

pic.twitter.com/ceN7OU5zU8

— Kiran Vaniya (@kiranvaniya) May 4, 2025