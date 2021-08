మోహన్ బాబు నివాసంలో మోహన్ లాల్.. ఫోటోలు వైరల్

హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ క‌లెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ఇంట్లో మలయాళ మెగాస్టార్ మోహన్ లాల్ సందడి చేశారు. శుక్రవారం హైదరాబాద్ లోని మోహన్ బాబు నివాసానికి వెళ్లిన మోహన్ లాల్ మంచు ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడిపినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మోహన్ లాల్ తో దిగిన ఫోటోలను మోహన్ బాబు తనయ మంచు లక్ష్మీ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ గా మారాయి. కాగా, ఇటీవల ఓ సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తమిళ సూపర్ స్టార్ ర‌జనీకాంత్‌ కూడా మోహన్ బాబు నివాసానికి వెళ్లి కాసేపు గడిపారు. మోహన్ బాబు, ర‌జనీకాంత్‌ ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులనే విషయం తెలిసిందే.

