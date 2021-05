దేశవ్యాప్తంగా వ్యాక్సిన్ల కొరత ఉంది: ఢిల్లీ సిఎం

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ల కొరత ఉందని ఢిల్లీ సిఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తెలిపారు. వ్యాక్సిన్ల కోసం రాష్ట్రాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని కేజ్రీవాల్ పేర్కొన్నారు. టీకా కంపెనీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో మాట్లాడడాన్ని ఖండించాయని ఆయన తెలిపారు. కరోనా మహమ్మారిని నివారించడానికి కేంద్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పని చేయడానికి ఇదే సరైన సమయమన్నారు. అందరూ కలిసి టీం ఇండియాగా పనిచేయాలని ఢిల్లీ సిఎం పిలుపునిచ్చారు. వ్యాక్సిన్ అందించడం కేంద్రం బాధ్యత, రాష్ట్రాలది కాదన్నారు. మరింత ఆలస్యం చేస్తే, ఇంకా ఎన్ని ప్రాణాలు పోతాయో తెలియదు కేజ్రీవాల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

