అల్లు అర్జున్ పై సల్మాన్ ఖాన్ ప్రశంసలు..

బాలీవుడ్ కండల వీరుడు స‌ల్మాన్ ఖాన్, టాలీవుడ్ స్టైలీష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. సల్మాన్ ఖాన్, ప్ర‌భుదేవా కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రాధే’. ఈ సినిమాలోని సీటీమార్ సాంగ్‌ను సోమవారం చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ పాటను అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ‘డీజే’ సినిమాలోని సీటీమార్ సాంగ్‌కు రీమిక్స్ చేశారు. హిందీలో ఈ రీమిక్స్ సాంగ్‌కు దేవీశ్రీ ప్రసాద్ ట్యూన్ ఇచ్చాడు. తాజాగా విడుదల సీటీమార్ సాంగ్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సంద‌ర్బంగా అల్లు అర్జున్ డ్యాన్స్‌పై స‌ల్మాన్‌ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ”థాంక్యూ అల్లు అర్జున్.. ఈ సాంగ్‌లో నీ డ్యాన్స్, స్టైల్ చాలా బాగుంది. ల‌వ్ యూ బ్ర‌ద‌ర్” అంటూ స్మ‌లాన్ ట్వీట్ చేశాడు. కాగా, ఇటీవల విడుదలైన రాధే మూవీ ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాను ఈద్ సందర్భంగా మే 13 తేదిన విడుదల చేస్తున్నట్టు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది.అయితే, కరోనా నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని ఒకేసారి థియేటర్స్‌తో పాటు ఓటీటీలో విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు.

Thank u Allu arjun for seeti maar absolutely loved the way u have performed in the song, the way u dance, your style, u r simply fantastic.. tk care n b safe. Rgds to ur family .. love u brother @alluarjun#SeetiMaar https://t.co/St8cWOmNKX

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 26, 2021