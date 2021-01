బాలీవుడ్ యంగ్ హీరో వ‌రుణ్ ధావ‌న్ త‌న ప్రేయ‌సి న‌టాషా ద‌లాల్‌ను పెళ్లిచేసుకున్నాడు. ఆదివారం ముంబైలో అలీబాగ్‌లోని మాన్సన్ హౌస్ రిసార్ట్‌లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వరుణ్, నటాషాల పెళ్లి వైభవంగా జ‌రిగింది. ఈ వివాహానికి కొద్దిమంది కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. తన పెళ్లి వేడుక‌కు సంబంధించిన ఫోటోల‌ను వ‌రుణ్ ధావన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. దీంతో పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు వరుణ్ జోడీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం వరుణ్ పెళ్లి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

Maharashtra: Newlywed Bollywood actor Varun Dhawan and his wife Natasha Dalal greet media after their wedding today at Alibaug. pic.twitter.com/MP4xcTmUMw

— ANI (@ANI) January 24, 2021