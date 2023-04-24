Monday, April 24, 2023
Homeవార్తలుఅంతర్జాతీయ వార్తలు
అంతర్జాతీయ వార్తలుతాజా వార్తలు

అమెరికా విమానంలో మంటలు…ఓహియోలో అత్యవసర ల్యాండింగ్!

43
- Advertisement -
US plane emergency landing
- Advertisement -
ఆకాశంలో పక్షిని ఢీకొట్టడంతో అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం ఇంజిన్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. దాంతో అత్యవసరంగా విమానాన్ని దించేశారు.

ఓహియో: అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం ఆదివారం ఓహియో విమానాశ్రయంలో పక్షిని ఢీకొట్టిన తర్వాత దాని ఇంజిన్ గాలిలో మంటలంటుకుంది. వెంటనే సురక్షితంగా, అత్యవసరంగా దాన్ని దించేశారు. ‘ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు, విమానం జాన్ గ్లెన్ కొలంబస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది’ అని ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ‘సిబిఎస్ న్యూస్’కు ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది.

ట్రాకింగ్ సైట్ ‘ఫ్లయిట్ అవేర్’ ప్రకారం, విమానం బోయింగ్ 737 కమర్షియల్ జెట్ ఆదివారం ఉదయం 7.45కి టేకాఫ్ చేసింది. కానీ తర్వాత 30 నిమిషాలకు విమానాశ్రయానికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ విమానం ఫీనిక్స్ స్కై హార్బర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి వెళుతుండగా, అప్పర్ ఆర్లింగ్టన్ మీద ప్రయాణిస్తుండగా విమానాన్ని ఓ పక్షి ఢీ కొట్టింది. దాంతో విమానాన్ని మళ్లించారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరుగుతోంది.

 

 

- Advertisement -
Previous article
ఇందల్వాయిలో వ్యక్తి దారుణ హత్య..
Next article
నిరంజన్ రెడి దత్తపుత్రుడిపై ఐటి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తా: రఘునందన్ రావు

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

భూగోళానికి పొంచి ఉన్న కొత్త ముప్పు!

అప్పన్న చందనోత్సవంలో రికార్డు స్థాయిలో భక్తులకు దర్శనం: కొట్టు

రెండు గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ… బాలుడిని నగ్నంగా ఊరేగించి….

ఫుట్‌పాత్‌పై రాత్రి నిద్ర: మహిళా రెజ్లర్ల నిరసన

మహిళా కానిస్టేబుల్‌పై చేయి చేసుకున్న షర్మిల.. పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలింపు

బిజెపికి విజన్ లేదు: ఓవైసీ

షిండే సర్కార్ కు సంజయ్ రౌత్ డెత్ వారెంట్..

నిరంజన్ రెడి దత్తపుత్రుడిపై ఐటి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తా: రఘునందన్ రావు

ఇందల్వాయిలో వ్యక్తి దారుణ హత్య..

మహిళతో జార్ఖండ్ మంత్రి అశ్లీల సంభాషణ: బయటపెట్టిన బిజెపి ఎంపి(వైరల్ వీడియో)

కేరళలో మొట్టమొదటి వాటర్ మెట్రోను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోడీ!

విమాన అటెండెంట్‌కు ముద్దు.. వృద్ధుడిపై కేసు

చీర కోసం షాపింగ్ మాల్‌లో మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్

సూర్యాపేటలో బస్సు ఢీకొని మహిళ మృతి..

దేశంలో కొత్తగా 7,178 కరోనా కేసులు నమోదు..

పెండింగ్ బిల్లులపై గవర్నర్ తమిళిసై కీలక నిర్ణయం..

IPL 2023: ఢిల్లీతో సన్ రైజర్స్ పోరు.. ఇరుజట్లకు కీలకం

మహబూబ్‌నగర్‌లో లారీ బీభత్సం.. వ్యక్తి మృతి

న్యూజిలాండ్‌లో భారీ భూకంపం.. సునామి హెచ్చరికలు జారీ

అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం..

అతనినే పెళ్లి చేసుకుంటా: జాన్వీ కపూర్

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ…

‘కస్టడి’ నుంచి ‘టైమ్లెస్ లవ్’ లిరికల్ సాంగ్ విడుదల..

వైశాల్యం తక్కువ.. సంపద ఎక్కువ

రేపటి నుంచి షిఫ్టింగ్

‘విరూపాక్ష’ సక్సెస్ ప్రేక్షకులది

మ్యాక్స్‌వెల్, డుప్లెసిస్ దూకుడు.. రాజస్థాన్‌పై బెంగళూరు విజయం

‘తడిసినా’.. ధాన్యం కొంటాం

అమిత్ షా గారు.. మీకు అధికారం కాదు.. అంధకారమే!

లలితా జువెల్లరీలో అమ్మకాలకు విశేష స్పందన..

వినయం, విద్వత్తు కలగలిసిన మూర్తి

అమృత్‌పాల్ సింగ్ ఆటకట్టు

గులాబీ సైన్యం కదంతొక్కాలి

నేడు 50వ పడిలోకి భారతరత్న సచిన్

కన్నీటితో కడసారి వీడ్కోలు

మరో ‘మహా’ గర్జన

మేకిన్ తెలంగాణ విజయవంతం

నేడు ఖమ్మంలో నిరుద్యోగుల మార్చ్..

జిల్లాల్లోనే ఉచితంగా డే కేర్ కీమో థెరపీ

ఈటల రాజకీయ అజ్ఞాని: విహెచ్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.