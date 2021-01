బుమ్రా చర్యకు అంపైర్ షాక్..(వీడియో)

సిడ్నీ : ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ సమయంలో టీమిండియా స్పీడ్‌స్టర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా చేసిన పని ఇప్పుడు నవ్వు తెప్పిస్త్తోంది. ఆసీస్ 259 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్టీవ్ స్మిత్ 51 పరుగులు, కామెరాన్ గ్రీన్ 10 పరుగులతో ఆడుతున్నారు. జట్టుకు కీలక బౌలర్‌గా వికెట్ తీయాల్సిన ఒత్తిడి బుమ్రాపై మరింత ఎక్కువైంది. దీంతో బుమ్రాకు చిర్రెత్తికొచ్చినట్టుంది. బంతి వేయడానికి బౌలింగ్ ఎండ్‌వైపు సాగుతున్న బుమ్రా నాన్‌స్ట్రైకింగ్ ఎండ్‌లో ఉన్న స్మిత్‌ను చూస్తూ అనూహ్యంగా బెయిల్స్‌ను బంతితో కిందకు విసురుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు. అయితే బుమ్రా చర్యతో ఫీల్ అంపైర్ పాల్ రిఫీల్ షాక్ తిన్నాడు. బుమ్రా బెయిల్స్ పడేయగానే.. అతను ఎందుకిలా చేశాడు అనే కోణంలో రిఫీల్ చూస్తూ ఒక నిమిషం పాటు అలాగే నిలుచుండిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనూ ట్విటర్‌లో షేర్ చేయగా వైరల్‌గా మారింది.

Look at Paul Reiffel's reaction after Bumrah knocks the bails over 😂 #AUSvIND pic.twitter.com/294ChqKBB0

— 7Cricket (@7Cricket) January 10, 2021