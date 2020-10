కమర్షియల్ ఫార్ములాకు దూరంగా కాన్సెప్ట్ ఒరియెంటెడ్ కథల్నే ఎంచుకుంటూ వస్తున్న నిఖిల్ తన కెరీర్‌లోనే క్రేజీ మూవీగా ‘18 పేజెస్’ మూవీ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. కాగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ను తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కాగా తాజాగా అనుపమాకి సంబంధించి చిత్రబృందం ఓ ట్వీట్ చేసింది. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపించే మీకు స్వాగతం పలకడం ద్వారా.. మా సినిమా తదుపరి అధ్యాయం అందమైన పేజీని తిప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. మీరు మాతో అద్భుతమైన ప్రయాణం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము” అంటూ మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు. మరి అనుపమ పరమేశ్వరన్ కెరీర్‌కు ఈ సినిమాతో బ్రేక్ లభిస్తుందేమో చూడాలి. ఇక, ఈ సినిమాలో హీరో పాత్ర మెమరీ లాస్ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటుందని.. అయితే ఈ మెమరీ లాస్ అనేది సెకెండ్ హాఫ్‌లో మాత్రమే వస్తుందని తెలిసింది.

We are ready to turn the beautiful page of our next chapter by welcoming aboard the ever smiling @anupamahere. Hope you have a wonderful journey with us. 🤩🧡#18Pages #AlluAravind @actor_Nikhil @dirsuryapratap @GopiSundarOffl #BunnyVas @raparthysaran @SukumarWritings pic.twitter.com/9L9DmSdjS6

— GA2 Pictures (@GA2Official) October 18, 2020