9 వరకు యాపిల్ స్టోర్లు మూసివేత

బీజింగ్ : చైనాలో తమ స్టోర్లు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు, కాంటాక్టు సెంటర్లను ఫిబ్రవరి 9 వరకు మూసివేస్తున్నట్టు యాపిల్ సంస్థ శనివారం వెల్లడించింది. కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్లనే ఈ చర్య తీసుకుంది. యాపిల్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ తెరిచి ఉన్నప్పటికీ పర్యవేక్షణ మాత్రం ఉండదని సంస్థ తెలియచేసింది. ఉత్పత్తికి నష్టం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు యాపిల్ చీఫ్ టిమ్ కూక్ మంగళవారం వెల్లడించారు. తైవాన్‌కు చెందిన టెక్నికల్ జైంట్ ఫాక్స్‌కాన్ ఐ ఫోన్ ఉత్పత్తులు చేస్తుంటుంది. చైనా లోని తమ ఫ్యాక్టరీలను ఫిబ్రవరి మధ్య కాలం వరకు మూసివేసింది.

Apple is closing all offices and stores in China