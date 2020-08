2021లో సాధారణ స్థితికి ప్రపంచం

వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో కరోనా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్

వాషింగ్టన్: వచ్చే ఏడాది ఆరంభానికి కరోనా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అమెరికా అంటువ్యాధుల చికిత్స నిపుణుడు ఆంథోని ఫాసీ చెప్పారు. అమెరికాకు చెందిన పిబిఎస్ అనే వార్తా సంస్థకు ఆయన ఇంటర్వూలో ఈ వివరాలు తెలిపారు. వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వస్తే 2021 నాటికి ప్రపంచంలో సాధారణ స్థితి ఏర్పడుతుందని అభిప్రాయ పడ్డారు. వ్యాక్సిన్ 50 శాతమైనా సమర్థంగా ఉంటే అమెరికా పుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుమతిస్తుందని ఆ ఏజెన్సీ కమిషనర్ స్టీఫెన్ హాన్ గత నెల ఒక సందర్భంగా ప్రస్తావించడంపై పూర్తి స్థాయిలో వైరస్‌ను నిర్మూలించడం కాదని, అదుపు చేయడమే అవుతుందన్నారు. స్మాల్‌పాక్స్‌పై తప్ప మరే మహమ్మారిపై పూర్తి స్థాయిలో విజయం సాధించలేదని గుర్తు చేశారు. కరోనా నియంత్రణకు సరైన నిబంధనలు పాటించక పోయినా, వ్యాక్సిన్ అందుబాటు లోకి రాకపోయినా దాని ప్రభావం మాత్రం కొన్నేళ్ల పాటు వెంటాడుతుందని హెచ్చరించారు.

Corona Vaccine may come in 2021: US Doctor Anthony