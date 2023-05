ఏనుగు దాడి.. తృటిలో తప్పించుకున్న పర్యాటకులు: (వీడియో వైరల్‌)

- Advertisement -

హైదరాబాద్: టూరిస్ట్ వాహనాన్ని అడవి ఏనుగు వెంబడిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోకు నెటిజన్లలో మిశ్రమ స్పందనలను రేకెత్తిస్తోంది. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ (IFS)కి చెందిన అధికారి సుశాంత్ నందా తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో వీడియోను పంచుకున్నారు.

“సఫారీ వాహనంలో ఏనుగును చూసి ఎవరైనా భయపడితే, వారు ఎందుకు అడవిలోకి వెళ్లి అంత బిగ్గరగా అరుస్తారు? జంగిల్ సఫారీలలో మనుషులుగా ప్రవర్తించండి, హుందాగా వినయంగా ఉండండి.” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సఫారీ జీప్‌పై ప్రయాణిస్తున్న పర్యాటకుల బృందం వారి దారిలో అడవి ఏనుగుతో ముఖాముఖిగా వచ్చినట్లు వీడియో చూపిస్తుంది. ఏనుగు వారి వాహనాన్ని వెంబడించిన తరువాత, పర్యాటకులు భయంతో కేకలు వేయడంతో ప్రమాదం నుండి తప్పించుకున్నారు.

If one is so afraid of seeing an elephant in a safari vehicle, why do they venture into the forest & yell so loudly?

Behave as humans & be sober & humble in jungle safaris. pic.twitter.com/6EeLROSy94

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 10, 2023