ఆగ్రా : ఆగ్రా జిల్లా లోని ప్రభుత్వ ప్రైమరీ స్కూలు తరగతి గదిలో సినిమా పాటకు డ్యాన్సుచేసిన ఐదుగురు టీచర్లను శనివారం సస్పెండ్ చేసినట్టు అధికార వర్గాలు ఆదివారం వెల్లడించాయి. ప్రాథమిక విద్యా విభాగంలో ఈ ఐదుగురు పనిచేస్తున్నారు. గురువారం నాడు ఈ సంఘటన జరిగింది. వీరు క్లాసులో డ్యాన్సు చేపినప్పుడు విద్యార్థులు గదిలో లేరని చెబుతున్నారు. అయితే స్కూలు పనిచేస్తున్న సమయంలో వీరు ఇలా డ్యాన్సు చేయడం వీడియా ద్వారా బయటపడింది. ఇలా చేయడం అనైతికమని, ప్రాథమిక విద్యా విభాగం ప్రతిష్టకు కళంకం తెచ్చారని ఆరోపిస్తూ అధికార్లు వీరిపై చర్య తీసుకున్నారు. వీరిచ్చిన వివరణకు అధికార వర్గాలు సంతృప్తి చెందలేదు.

#BreakingNews Agra UP: Enjoying the dance of fellow staff teacher.The video of the teacher dancing in the temple of education went viral.#Agra #UttarPradesh@OfficeOfDMAgra @basicshiksha_up @UPGovt pic.twitter.com/sdpBNfKn5A

— Indian Media Council(IMC) (@council_indian) September 24, 2021