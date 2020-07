మాస్క్ పెట్టుకోలేదని మేకను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు..

లక్నో: కరోనా నేపథ్యంలో ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకోని మనుషులకే ఇప్పటివరకు జరిమానా వేసిన అధికారులు.. ఇప్పడు, మాస్క్ ధరించలేదని ఓ మేకను అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని కాన్సూర్ లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కన్పూర్ లోని ఓ ప్రాంతంలో అరుస్తూ ఓ మేక అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది. అక్కడే ఓ పనిలో బిజీగా ఉన్న పోలీసులు దాని చూసి.. చెవి కోసిన దానిలా ఎందుకలా గట్టిగా అరుస్తూ తిరుగుతుంది, ఇంతకీ దాని ముఖానికి మాస్కేదని అనుకుంటూ ఆ మేకను అరెస్టు చేసి జీపులో పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మేక యజమాని లబొదిబొ అనుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్ కు పరుగులు పెట్టాడు. తన మేకను తనకు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరగా.. పోలీసులు అతనికి వార్నింగ్ ఇచ్చి మేకను అప్పగించారు.

Goat Arrested by UP Police for not wearing Mask