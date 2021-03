న్యూఢిల్లీ: రైల్వేలను ఎప్పటికీ ప్రైవేటీకరణ చేయబోమని లోక్ సభలో రైల్వేశాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. రైల్వేస్ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాలన్నారు. రైల్వే కోసం గ్రాంట్స్, డిమాండ్లపై చర్చకు సమాధానమిస్తూ గోయల్ మాట్లాడారు. రెండేళ్లలో రైలు ప్రమాదం కారణంగా ఏ ప్రయాణీకుల మరణమూ జరగలేదని, ప్రయాణీకుల భద్రతపై రైల్వేలు ఎంతో దృష్టి సారిస్తున్నాయని చెప్పారు.

ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలు కలిసి పనిచేసినప్పుడే దేశం అధిక వృద్ధి దిశగా ప్రగతి సాధించగలదని, మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించగలదని ఆయన పేర్కొన్నారు.”భారత రైల్వే ఎప్పటికీ ప్రైవేటీకరించబడదు. ఇది ప్రతి భారతీయుడి ఆస్తి, అలాగే ఉంటుంది” అని మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు, ఇది భారత ప్రభుత్వంతోనే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ .1.5 లక్షల కోట్ల నుంచి 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రైల్వే పెట్టుబడులను రూ .2.15 లక్షల కోట్లకు మోడీ ప్రభుత్వం పెంచినట్లు గోయల్ తెలిపారు.”మేము ప్రయాణీకుల భద్రతపై దృష్టి సారిస్తున్నాము. గత రెండేళ్లలో ప్రయాణీకుల మరణం జరగలేదని తాను సంతోషిస్తున్నానని చెప్పారు. రైలు ప్రమాదం కారణంగా చివరి మరణం 2019 మార్చిలో జరిగింది” అని మంత్రి గోయల్ తెలిపారు.

Indian Railways will never be privatised Says Piyush Goyal