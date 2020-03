తెలంగాణ ఉద్యమంలో కవిత కీలక పాత్ర: కర్నె

హైదరాబాద్: నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల కోటా ఎంఎల్‌సి టికెట్ కవితకు ఇవ్వడం హర్షణీయమని ప్రభుత్వ విప్ కర్నె ప్రభాకర్ తెలిపారు. నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎంఎల్‌సి అభ్యర్థిగా కల్వకుంట్ల కవిత నామినేషన్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా కర్నె మాట్లాడారు. మంచి నిర్ణయం తీసుకున్న సిఎం కెసిఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కవిత కీలక పాత్ర పోషించారని, కవిత నియామకాన్ని అందరం స్వాగతించామని కర్నె చెప్పారు. నిజామాబాద్ జిల్లా నేతలతో కలిసి ఆమె బుధవారం నామినేషన్ వేశారు.

Government Whip Karni Prabhakar said it was a pleasure to hand over the Nizamabad

local corporation’s quota to the MLC ticket. Kalvakuntla Kavitha has been nominated

as an MLC candidate of Nizamabad local bodies