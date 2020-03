బెంగళూరు: గర్ల్ ఫ్రెండ్ తనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పలేదని ఓ లవర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన కర్నాటకలోని చిక్కబల్లపూరా జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. బండహల్లి గ్రామానికి చెందిన శివకుమార్ (25) అనే యువకుడు ఎళహంకాలో క్యాబ్ నడిపిస్తూ జీవనం సాగించేవాడు. అతడి ఇంటికి పక్కన ఉండే అమ్మాయితో పరిచయం ఏర్పడింది. వాళ్ల పరిచయం ప్రేమగా మారింది. శివ కుమార్ తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించిందని సోదరుడు సమాచారం ఇవ్వడంతో బండహల్లి గ్రామానికి చేరుకున్నాడు. సోదరుడు రోజు కూలీ పనులకు వెళ్తుండగా ఇంటి వద్ద తల్లి బాగోగులు శివ కుమార్ చూసుకుంటున్నాడు. ఫిబ్రవరి 26న బర్త్ డే ఉండడంతో ఘనంగా జరుపుకున్నాడు. తన లవర్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెబుతుందని గొప్పగా ఊహించుకున్నాడు. ఆమె ఫోన్ చేసి అతడికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పకపోవడంతో ఒత్తిడికి లోనయ్యాడు. ఆమె లేని జీవితం వృధా అనుకున్నాడో ఏమో కానీ… తన రూమ్‌లోని వెళ్లి గడియపెట్టుకున్నాడు. అనంతరం శివకుమార్ ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకున్నాడు. సూసైడ్ నోట్ లో తన గర్లఫ్రెండ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పకపోవడంతోనే తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నానని రాసిపెట్టాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని శవ పరీక్ష నిమిత్తం చిక్కబల్లపూరా ఆస్పత్రికి తరలించారు.

