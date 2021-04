ముంబై: మహారాష్ట్రలో కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతోంది. గత 24గంటల్లో 67,123 మందికి కొత్తగా వైరస్ సోకగా, 419 మంది కరోనాతో ప్రాణాలు విడిచారు. రాష్ట్రం శనివారం 56,783 మంది రోగులను కోలుకోగా, ఏప్రిల్ 17 వరకు 30,61,174 మంది కోవిడ్ -19 రోగులు పూర్తిస్థాయిలో కోలుకున్న తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 6,47,933 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. కోవిడ్ తో ఇప్పటివరకు 59,970 మంది మృత్యువాతపడినట్టు ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు తాజాగా విడుదల చేసిన హెల్త్ బులిటెన్ లో ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో మరణాల రేటు 1.59% ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

Maharashtra reports 67,123 fresh COVID cases, 56,783 discharges, and 419 deaths in the last 24 hours

Active cases: 6,47,933

Total discharges: 30,61,174

Death toll: 59,970 pic.twitter.com/UCRDvgmWe4

