డెహ్రాడూన్: ఛమోలీ జిల్లాలో సంభవించిన విపత్తు నుంచి ఓ కార్మికుడిని ఐటిబిపి సిబ్బంది కాపాడిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఓ ఇరుకైన బురదనీటి సొరంగంలో చిక్కుకున్న కార్మికుడికి ఐటిబిపి సిబ్బంది తాడును అందించి మెల్లగా బయటకు లాగినతీరు వీడియోలో రికార్డయింది. జోర్ లగాకే హైసా అంటూ బాధితుడిని ఉత్సాహపరుస్తూ ఐటిబిపి సిబ్బంది అతణ్ని బయటకుతీసి రక్షించింది. కేవలం రెండు మీటర్ల వెడల్పున్న ఆ సొరంగం నుంచి మొత్తం 16మంది కార్మికుల్ని ఐటిబిపి సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటకు లాగింది.

#WATCH | Uttarakhand: ITBP personnel rescue one person who was trapped in the tunnel near Tapovan dam in Chamoli.

Rescue operation underway.

(Video Source: ITBP) pic.twitter.com/RO91YhIdyo

