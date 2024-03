కేటరింగ్ పనులు చేసేవాడిని: సిరాజ్

- Advertisement -

హైదరాబాద్: టీమిండియా పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ 30వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా బిసిసిఐ తన ట్విట్టర్‌లో జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. ఆటో డ్రైవర్ కుమారుడు పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ఎంతో కష్టపడి పైకి ఎదిగాడు. ఈ సందర్భంగా సిరాజ్ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇంట్లో డబ్బులు లేనప్పుడు కేటరింగ్ పనులు చేశానని చెప్పుకొచ్చారు. తాను కేటరింగ్ పనులకు వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మా నాన్నలు చదువుకొమ్మని చెప్పారని గుర్తు చేశారు. క్రికెట్ ఆడటం చిన్నప్పటి నుంచి తనకు చాలా ఇష్టమని, తన తండ్రి మాత్రం చదువుకోమని పలుమార్లు చెప్పాడని తెలిపారు. కేటరింగ్ వెళ్లినప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు వస్తే రూ.100, రూ.50 ఇంట్లో ఇచ్చి మిగితావి ఉంచుకునేవాడినని పేర్కొన్నాడు. రుమాలి రోటీ చేయడంతో తన చేతులు కూడా మండేవని సిరాజ్ వివరించారు. చాలా కష్టాలు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఈ స్థితికి వచ్చానని తెలిపాడు. పలువురు క్రికెటర్లు సిరాజ్ కు పుట్టిన రోజుల శుభకాంక్షలు తెలిపారు. టీమిండియా మాజీ బ్యాట్స్ మెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ సిరాజ్ కు జన్మదిన శుభకాంక్షలు చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం సంతోషంగా గడపడంతో పాటు మరిన్ని వికెట్లు తీయాలని పేర్కొన్నాడు.

🏠 𝙃𝙤𝙢𝙚𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙛𝙩. 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙢𝙚𝙙 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙟

As he celebrates his birthday, we head back to Hyderabad where it all began 👏

The pacer's heartwarming success story is filled with struggles, nostalgia and good people 🤗

You've watched him bowl, now… pic.twitter.com/RfElTPrwmJ

— BCCI (@BCCI) March 13, 2024