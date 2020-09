పవన్ 27వ చిత్రం ‘ప్రీ లుక్’ విడుదల..

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, క్రియేటీవ్ డైరెక్టర్ క్రిష్‌ కాంబినేషన్ లో ఓ భారీ ప్రాజెక్టు తెరకెక్కుతుంది. పవన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొద్దిసేపటి క్రితం ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రీ లుక్ ను క్రిష్‌ ట్వీట్టర్ ద్వారా విడుద‌ల చేశారు. ‘#pspk 27వ సినిమా కోసం 15రోజుల‌ షూటింగ్ ప్రతిక్షణం టీం అందరికీ గొప్ప జ్ఞాపకంలా కదులుతుంది. చిరస్థాయిగా నిలిచే విజయం కంటికి కనిపిస్తుంది.. ఇందుకు కారణం మీరు, మీ ప్రోత్సాహం, మీ సహృదయం. ఎప్పటికీ ఇలాగే కోట్లాది జనం శుభాకాంక్షలు అందుకుంటుండాలని ఆశిస్తున్నాను’ అని పవన్ కు క్రిష్ బ‌ర్త్ డే శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. దీంతోపాటు పవన్ 29వ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ కూడా వచ్చేసింది. స్టైలీష్ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనున్నారు.ఇక, ఈ రోజు ఉదయం 9:09 నిమిషాలకు ‘వకీల్ సాబ్’ మూవీ నుంచి మోషన్ పోస్టర్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఒకే రోజు ఇన్ని పవన్ సినిమాల అప్డేట్స్ రావడంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. సాయంత్రం పవన్ 28వ సినిమా అప్డేట్ కూడా రానుంది. ఈ చిత్రానికి హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

