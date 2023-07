రామ్-బోయపాటిల ఊరమాస్ ‘స్కంద’ గ్లింప్స్..

- Advertisement -

బ్లాక్ బస్టర్ మేకర్ బోయపాటి శ్రీను, ఉస్తాద్ రామ్ పోతినేని కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన చిత్రం టైటిల్ మేకర్స్ ప్రకటించారు. ‘#BoyapatiRAPO’ వర్కింగ్ టైటిల్ తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు ‘స్కంద’ అనే పేరును ఖరారు చేశారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ ను సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇందులో రామ్ ఊరమాస్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 15న తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ నటి శ్రీలీల రామ్ సరసన కథానాయిక నటిస్తుంది.

సంతోష్ డిటాకే కెమెరామెన్ గా పని చేస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై అత్యున్నతమైన సాంకేతిక ప్రమాణాలు, నిర్మాణ విలువలతో భారీ బడ్జెట్‌తో శ్రీనివాస చిట్టూరి ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తునారు. జీ స్టూడియోస్, పవన్ కుమార్ సమర్పిస్తున్నారు.

మీరు దిగితే ఊడేదుండదు

నేను దిగితే మిగిలేదుండదు…

