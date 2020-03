మెల్‌బోర్న్: లీగ్ దశలో అప్రతిహత విజయాలతో ప్రత్యర్థులను గడగడలాడించిన హర్మన్ సేన ఫైనల్లో మాత్రం తేలిపోయింది. లీగ్ దశలో ప్రతిమ్యాచ్‌లోను ఆల్‌రౌండ్ ప్రతిభతో రాణించిన టీమిండియా ఫైనల్లో మాత్రం అన్ని రంగాల్లోను అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. ముఖ్యంగా లీగ్ దశలో బ్యాటింగ్ భారాన్నంతా తన భుజాలపై మోసిన షెఫాలీ వర్మ ఫైనల్లో మాత్రం పూర్తిగా నిరుత్సాహపరిచింది. ఆస్ట్రేలియా భారీ లక్షాన్ని ఉంచిన షెఫాలీ ఉందన్న ధైర్యం భారత అభిమానుల్లో ఉండింది. అయితే తొలి ఓవర్‌లోనే ఆమె ఔటయి అభిమానులను నిరుత్సాహపరిచింది. షెఫాలి ఓటమితో భారత్ ఓటమికి పునాది పడిందని విశ్లేషకులు సైతం అంచనా వేశారు.

కాగా తాను ఔటయిన తీరుపై షెఫాలి తీవ్ర అసహనానికి గురై భారంగా క్రీజ్ వదిలి వెళ్లింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత జట్టు ఓటమిపై ఆమె కన్నీళ్లపర్యంతం అయింది. సారథి, సహచర క్రికెటర్లు ఎంతగా ఓదార్చినప్పటికీ ఆమె వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసింది. ప్రస్తుతం షెఫాలి కన్నీరు పెట్టుకున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో నెటిజన్లు ఆమెకు బాసటగా నిలిచారు. ‘ కేవలం పదహారేళ్ల వయసులోనే ప్రపంచశ్రేణి బౌలర్లను గడగడలాడించావు. నీ ప్రతిభకు అనుభవం తోడైతే భారత్‌కు ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలు అందిస్తావు. టైటిల్‌ను గెలవకున్నా మా హృదయాలను గెలుచుకున్నావు’ అంటూ ఓ నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు.

It's ok Shafali verma, you've achieved more than what a 16 year old can do 🔥🔥 don't be sad 😭😭 We are proud you #shafaliverma #T20WorldCup #INDvAUS #TeamIndia pic.twitter.com/c4Pdxi2ryE

— AVI♥️NASH (@avi__n__ash) March 8, 2020