పరిగి: బ్లాక్ ఫంగస్ లక్షణాలుండటంతో ఓ కుమారుడు తన కన్న తండ్రి ఆస్పత్రిలో వదిలి వెళ్లిపోయిన అమానుష సంఘటన వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో చోటుచేసుకుంది. ఈ నెల 3న చంద్రయ్య(63)అనే వృద్ధుడికి కరోనా సోకింది. దీంతో ఆయనను కుటుంబసభ్యులు పరిగి ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్న ఆయనకు బ్లాక్ ఫంగస్ లక్షణాలు బయటపడ్డాయి. దీంతో చంద్రయ్యను మరో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలని వైద్యులు సూచించారు. కొడుకు తనవల్ల కాదని తండ్రిని ఆస్పత్రిలోనే వదిలి వెళ్లిపోయాడు. పరిగి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ఆవరణలో కుమారుడి కోసం చంద్రయ్య పడిగాపులు కాస్తున్నాడు. తాండూరు ఆస్పత్రికి పంపించేందుకు పరిగి వైద్యులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేశంలో కరోనా కల్లోలం సృష్టిస్తుండగా.. మరో వైపు బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి.

Son Left After His Father Had Symptoms of Black Fungus in Pargi