తెలంగాణ కొత్త సచివాలయాన్ని ప్రారంభించిన సిఎం కెసిఆర్

- Advertisement -

హైదరాబాద్: నూతనంగా నిర్మించిన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) ఆదివారం ప్రారంభించారు. సచివాలయ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించే ముందు కేసీఆర్ పండితుల ఆశీస్సులు కోరడంతో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసి బ్యాటరీ కారులో సచివాలయంలోకి ప్రవేశించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Also Read: పోడుభూముల పంపిణీపై కెసిఆర్ తొలి సంతకం…

కొన్ని ముఖ్యమైన ఫైళ్లపై సంతకం చేసేందుకు సీఎం ఆరో అంతస్తులో కూర్చోగా, ఆయా శాఖల మంత్రులు పుష్పగుచ్ఛాలు అందించి అభినందనలు తెలిపారు. కొందరు మంత్రులు ఆయన పాదాలను తాకి గౌరవ సూచకంగా కూడా ఉన్నారు. సచివాలయాన్ని తనిఖీ చేసేందుకు కేసీఆర్ బ్యాటరీ కారును వినియోగించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది, ఏ సచివాలయంలోనైనా ఇలాంటి రవాణా విధానం ఇదే తొలిసారి. కొత్త అత్యాధునిక సచివాలయం అనేక విభాగాలు, కార్యాలయాలను కలిగి ఉన్న ఒక విశాలమైన సముదాయం.

Join us as we witness history in the making! Watch Live: Inauguration Ceremony of Dr. B.R. Ambedkar Telangana State Secretariat. #PrideOfTelangana https://t.co/JTbnKopdez

— BRS Party (@BRSparty) April 30, 2023