టెక్సాస్ లో కాల్పులు: ఇద్దరు మృతి

న్యూయార్క్: మరోసారి అమెరికాలో కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. టెక్సాస్‌ ఎఅండ్‌ఎం వర్సటీలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కాల్పులు జరపడంతో ఇద్దరు మహిళలు చనిపోయారు. మరో చిన్నారి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. క్యాంపస్‌లో కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకోవడంతో విద్యార్థులా? బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎంఅండ్‌ఎం వర్సిటీలో 1600 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థులు, లెక్చరర్లు రూముల్లో ఉండాలని పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గత సంవత్సరం అక్టోబర్ లో జరిగిన టెక్సాస్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు పౌరులు మృతి చెందగా 12 మంది తీవ్రంగా గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. అమెరికాలో గన్ కల్చర్ రోజు రోజుకు పెరుగుతోందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Two dead-one injured in Texas university shooting,The gun attack took place at a dormitory on the Texas A&M University-Commerce campus where two people were later confirmed dead