మైసూర్ లో రోషన్ పాన్ ఇండియా మూవీ షూటింగ్..

‘పెళ్లిసందడి’ సినిమాతో టాలీవుడ్ లో గ్రాండ్ ఎంట్రి ఇచ్చిన హీరో శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ మరో క్రేజీ ప్రాజెక్టుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. రోషన్ రెండో సినిమా పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కబోతోంది. ఎపిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ గా భారీ బడ్జెత్ తో ఈ సినిమాను ఎవిఎస్ మూవీస్, ఫస్ట్ స్టెప్ మూవీస్ సంస్థలు కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ జూలై 22న(శనివారం) మైసూర్ లో ప్రారంభమైంది.

ఈ మూవీకి వృషభ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. నందకిశోర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో మలయాళం స్టార్ మోహన్ లాల్, షానాయకపూర్, జహ్రాఖాన్, రాగిణి ద్వివేది, శ్రీకాంత్ మేకా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. 2024లో మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4500 స్క్రీన్‌లలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

