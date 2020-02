భోపాల్: మధ్య ప్రదేశ్ లోని భిండ్ ప్రాంతంలో శుక్రవారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కారు అదుపుతప్పి గౌరీ చెరువులోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో కోట్వాలి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాలను శవ పరీక్ష నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారై ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

Madhya Pradesh: Three people drowned after a car they were travelling in lost control and plunged into Gauri Lake in Bhind, last night. Their bodies have been recovered.