బెంగళూరు: కర్నాటకలో రికార్డుస్థాయిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. రోజువారీ కేసులు 50 వేలకు చేరువయ్యాయి దాటాయి. గడిచిన 24గంటల్లో 49,058 మందికి వైరస్ సోకింది. మరో 328 మరణాలు సంభవించాయి. అదే సమయంలో 18,943 మంది కోలుకున్నారు. కర్నాటకలో మొత్తం 17,90,104 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారించబడ్డాయి. ఇందులో 1,72,12 మరణాలు, 12,55,797 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం 5,17,075 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. పది జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి 500 కంటే ఎక్కువ కేసులు నమోదయ్యాయి. బెంగళూరు అర్బన్ లో ఒక్కరోజులోనే 23,706 కరోనా కేసులు, 139 మంది కరోనాతో మృతి చెందారు. అదే సమయంలో 4,149 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది.

49,058 new #COVID19 cases, 328 deaths and 18,943 discharges reported in Karnataka in the last 24 hours

Total cases: 17,90,104

Death toll: 17212

Active cases: 517075

Total recoveries: 12,55,797 pic.twitter.com/sagWb5fvYt

— ANI (@ANI) May 6, 2021