కరోనా @ 8971

హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్‌తో ఇప్పటి వరకు 8971 మంది మరణించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2 లక్షల 19 వేల 548 మందికి కరోనా సోకినట్టు సమాచారం. కరోనాతో చైనాలో 3245, ఇటలీలో 2978, ఇరాన్ 1135, స్పెయిన్‌లో 638, అమెరికాలో 155, ఫ్రాన్స్‌లో 264, యుకెలో 104, స్విట్జర్లాండ్ 33, జపాన్ దేశాలలో 33 మంది మృతి చెందారు. భారత్‌లో 175 మంది కోవిద్ 19 సోకగా ఇప్పటి వరకు కరోనాతో ముగ్గురు చనిపోయారు. ఇతర దేశాలలో ఉన్న భారత పౌరులకు 276 మందికి కరోనా వైరస్ సోకగా ఒక ఇరాన్ లోని 255 మంది సోకినట్టు సమాచారం.

Total cases in India include 32 foreign nationals — 17 from Italy, seven from Indonesia, three from Philippines, two from UK, one each belonging to Canada, Indonesia and Singapore. India’s tally of 170 also includes three deaths reported from Delhi, Karnataka and Maharashtra