హుస్సేన్ సాగర్ లో అందమైన పార్కు….

- Advertisement -

హైదరాబాద్: హుస్సేన్‌సాగర్‌లోని జలవిహార్ వద్ద పది ఎకరాలలో అందమైన పార్క్‌ను హెచ్‌ఎండిఎ అభివృద్ధి చేసిందని మంత్రి కెటిఆర్ ప్రశంసించారు. ఈ పార్కును అతి త్వరలో ప్రారంభిస్తామని తన ట్విట్టర్‌లో కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు. సాగర్‌లోకి బ్రిడ్జి లాగా వాక్ వేను నిర్మించారు. ఈ దృశ్యం చూడటానికి చూడముచ్చటగా ఉంది. ఈ పార్క్ హుస్సేన్ సాగర్‌కు అందం తెచ్చిపెడుతుంది. వి ఆకారంలో ఉన్న వాక్‌వే అద్భుతంగా ఉందని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. గండిపేట పార్క్ లాగా ఉందని కార్తీక్ అనే నెటిజన్ కామెంట్ ఇచ్చారు. సెంట్రల్ హైదరాబాద్‌కు హుస్సేన్ సాగర్ కు బ్రాండ్‌గా ఈ పార్క్ మారిపోతుందని రఘువర్ధన్ రెడ్డి కామెంట్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లో బీచ్‌లు లేవు హుస్సేన్‌సాగర్ సమీపంలో నెక్లెస్ రోడ్డులో కృత్రిమమైన బీచ్ తయారు చేస్తే బాగుంటుందని బిఎస్ రావు అనే నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు.

Some images of the Lake Front Park

Well done @HMDA_Gov 👍 Please make sure maintenance is taken care of going forward pic.twitter.com/VNc3zA1xbZ

— KTR (@KTRBRS) September 19, 2023