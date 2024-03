బిజెపి ‘ట్యాక్స్ టెర్రరిజం’

- Advertisement -

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ కోశాధికారి అజయ్ మాకెన్ బిజెపిపై దుమ్మెతి పోశారు. ఆ పార్టీ ఆర్థిక వివరాలు పరీక్షించేట్టయితే ఆ పార్టీపై రూ. 4600 కోట్ల పెనాల్టీని ఐటి శాఖ వేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. కాంగ్రెస్ కు రూ. 1823.08 కోట్ల మేరకు నోటీసులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐటి నోటీసు కాంగ్రెస్ విషయంలో ముందస్తుగానే నిర్ణయించుకున్నదని, బిజెపి విషయంలో మాత్రం ఆదాయపు పన్ను శాఖ ‘నిష్క్రియ’గా ఉన్నదన్నారు.

#WATCH | Congress leader Ajay Maken says, "…We have analysed all violations of the BJP using the same parameters they used to analyse our violations… BJP has a penalty of Rs 4600 crore. The income Tax department should raise a demand from the BJP for the payment of this… https://t.co/H38A27XSBc pic.twitter.com/02Dx0ZbpP3

— ANI (@ANI) March 29, 2024