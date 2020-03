60వ ఏట పెళ్లి చేసుకున్న ముకుల్ వాస్నిక్

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ కేంద్ర మంత్రి ముకుల్ వాస్నిక్ తన 60 ఏట చిరకాల స్నేహితురాలు రవీనా ఖురానాను వివాహం చేసుకున్నారు. ఢిల్లీలోని ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్‌లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు పలువురు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు హాజరయ్యారు. రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు అహ్మద్ పటేల్ ప్రభృతులు హాజరైన వారిలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి రాజీవ్ గాంధీ గత ఏడాది రాజీనామా చేసిన సందర్భంలో అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేపట్టేందుకు పోటీ పడిన వారిలో ముకుల్ వాస్నిక్ ఒకరు. ఆయన మహారాష్ట్ర రాజకీయవేత్త బాలకిషన్ కుమారుడు.

