ఢిల్లీలో కొత్తగా 623 కరోనా కేసులు

న్యూఢిల్లీ: దేశరాజధానిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు భారీగా తగ్గుముఖ పట్టాయి. గడిచిన 24గంటల వ్యవధిలో 70,813 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా, 623 మందికి వైరస్ సోకింది. తాజాగా మరో 62 మంది కరోనాతో బలయ్యారు. ఢిల్లీలో కరోనా నుంచి మరో 1,423 మంది బాధితులు కోలుకున్నారు. దీంతో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 14,26,863కి చేరాయి. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 24,299మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో 10,178 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఢిల్లీలో కరోనా పాజిటివిటీ రేటు 0.89శాతం ఉందని రాష్ట్ర వైద్యఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది.

