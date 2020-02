ఆగ్రా: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులు తాజ్‌మ‌హ‌ల్ సందర్శించారు. ట్రంప్ కుటుంబ సభ్యులతోపాటు ఉన్నతధికారులతో ఆగ్రా ఎయిర్ పోర్టు నుంచి నేరుగా సాయంత్రం 5 గంట‌ల స‌మ‌యంలో తాజ్‌మ‌హ‌ల్ చేరుకున్నారు. ఓ గైడ్ సహాయంతో ట్రంప్ తన భార్య మెలానియాతో కలిసి తాజ్ మహాల్ పరిసరాల్లో కలియతిరిగారు. ఇవాంక దంపతులు కూడా ఏకంతంగా కలియతిరుగుతూ తాజ్ మహాల్ అందాన్ని ఆస్వాదించారు. అనంతరం తాజ్ ముందు ఫోటోల‌కు ఫోజులిచ్చారు. అలాగే సంద‌ర్శ‌కుల పుస్త‌కంలో త‌మ అభిప్రాయాల‌ను రాశారు.

#WATCH US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the Taj Mahal in Agra. pic.twitter.com/hoPx0M8kAd — ANI (@ANI) February 24, 2020

Agra: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the Taj Mahal. pic.twitter.com/DOd4tu8iOQ — ANI (@ANI) February 24, 2020

Agra: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the Taj Mahal. pic.twitter.com/B29QpsBCrh — ANI (@ANI) February 24, 2020

Uttar Pradesh: US President Donald Trump's daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner at the Taj Mahal in Agra. pic.twitter.com/c2zxTQMeZ5 — ANI (@ANI) February 24, 2020

