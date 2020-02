నాని కొత్తం చిత్రం..’శ్యామ్‌ సింగ రాయ్‌’

న్యాచురల్‌ స్టార్‌ నాని ప్రస్తుతం ఇంద్ర గంటి మోషనకృష్ణ దర్శకత్వంలో ‘వి’ అనే చిత్రం చేస్తున్నాడు. దీని తర్వాత ‘నిన్ను కోరి’ ఫేం శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో ‘టక్ జగదీశ్’ చిత్రం చేయనున్నాడు. దీంతోపాటు మరో చిత్రాన్ని చేయనున్నాడు నాని. సోమవారం నాని పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్‌ ట్వీట్టర్ వేదికగా కొత్త సినిమా టైటిల్‌ను ప్రకటించింది. డిఫరెంట్ కథతో రూపొందనున్న ఈ సినిమాకు ‘శ్యామ్‌ సింగ రాయ్‌’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేసి, వీడియో రూపంలో విడుదల చేశారు. ఈ మూవీకి ‘టాక్సీవాలా’ ఫేం రాహుల్‌ సంకీర్త్యన్‌ దర్శకత్వం వహించనున్నాడు. కాగా, ఈ సినిమాను డిసెంబర్‌ 2న విడుదల చేస్తున్నట్లు వీడియోలో తెలిపారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.

Nani as Shyam Singha Roy in his new movie